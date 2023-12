Bruno se apresenta sem Marrone no navio de Daniel, em Búzios - Araujo / Ag. News

Publicado 11/12/2023 09:11

Rio - O cantor Bruno se apresentou sem sua dupla, Marrone, no navio de Daniel, em Búzios, cidade litorânea do Rio, na noite deste domingo (10). Segunda voz da dupla, Marrone se afastou por problemas de saúde. Na última quinta, a assessoria do artista informou que ele está tratando um problema urinário.

Bruno ainda fará pelo menos mais uma apresentação, em Belo Horizonte, na terça-feira (12), sem o parceiro. Depois de shows de Paula Fernandes e Péricles, o navio de Daniel chega ao fim nesta segunda-feira com show de Fábio Jr.