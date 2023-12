Ex-BBB Eliezer - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 11:23

Rio - Eliezer, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar com os seguidores o antes e depois de seu corpo, quatro meses após realizar uma ginecomastia com lipoaspiração, responsável por retirar o excesso de gordura da região das mamas e remodelar a silhueta. O influenciador, que é casado com Viih Tube, celebrou os resultados do procedimento através dos stories do Instagram e ainda deu detalhes sobre seu processo de emagrecimento.

"Tem quatro meses da cirurgia e dois meses que eu estou de dieta", iniciou o influenciador, afirmando que neste período perdeu 7,4 kg de gordura e conquistou 4,4 kg de músculo.

"Eu fiz a foto hoje e olha a diferença... Esse aqui é o antes, há quatro meses atrás e o agora [...] Agora já mostra o formato, fazendo o 'peito' [...] olha o braço como era e como ficou", celebrou Eliezer ao lado do médico.