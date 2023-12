Eduarda Porto e Fernanda Souza - Reprodução Internet

Publicado 11/12/2023 10:17

Rio - A atriz Fernanda Souza, de 39 anos, falou sobre seu relacionamento com Eduarda Porto, de 36, em entrevista ao podcast "Entre Astros 09", de Thiago Cordeiro. A artista revelou que ela e Duda fizeram sinastria amorosa, que é a combinação dos mapas astrais.

"Eu já me conecto com o mapa astral há muito tempo. Amo a sinastria amorosa. Fiz a minha com a Duda. A gente escuta sempre, a gente tem anotado os tópicos, a gente obedece direitinho. Tem muita coisa que você falou sobre pontos da nossa vida que a gente pode se unir para expandir coisas minhas ou dela, e a gente tomou isso como sempre e colocou essas conexões para acontecer", afirmou Fernanda Souza.

A atriz e Duda Porto assumiram o namoro em abril do ano passado. Discretas, elas evitam expor o relacionamento. Antes de Fernanda, Duda foi casada por seis anos com o diretor de cinema Rapha Vieira, que é filho da atriz Maria Zilda e do diretor Roberto Talma. Ela e Rapha Vieira têm uma filha. Já Fernanda foi casada com o cantor Thiaguinho por quatro anos. No total, entre namoro e casamento, eles ficaram juntos por oito anos.