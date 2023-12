Susana Werner sobre renúncias feitas por amor a Julio Cesar - Reprodução / Instagram

Susana Werner sobre renúncias feitas por amor a Julio CesarReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 16:36

Rio - Susana Werner, de 46 anos, falou sobre as renúncias que fez pelo relacionamento com Julio Cesar e a web resgatou o momento nesta segunda-feira (11). A empresária revelou em 2021, no podcast "Canal da Palafita" que ela bancava o casamento.