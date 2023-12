Hugh Grant - Reprodução / YouTube

Publicado 12/12/2023 10:05

Rio - O ator britânico Hugh Grant, de 63 anos, famoso por estrelar filmes de comédia romântica, explicou sua ausência em novas obras do gênero. Brincalhão, o artista contou ao programa "The Drew Barrymore Show", apresentado por Drew Barrymore, nesta segunda-feira, que havia ficado "velho, gordo e feio" para protagonizar novos longas românticos.

"Fiquei muito velho, gordo e feio para fazer comédias românticas, obviamente. Então, comecei com coisas mais interessantes", alegou ele, que ficou famoso com filmes como "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), "O Diário de Bridget Jones" (2001) e "Amor à Segunda Vista" (2002).

Ao discordar de Hugh, Drew, que protagonizou o filme "Letra e Música" com o ator, no ano de 2007, aproveitou para convidá-lo a repetir a experiência. "Precisamos fazer outro", disse a artista.

O artista, por sua vez, admitiu estar vivendo um momento "adorável" de sua carreira. "Eu disse que melhorei um pouco", afirmou ele, que pode ser visto em "Wonka", atualmente em cartaz, além de 'Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes".



Em seguida, o britânico aproveitou para revelar que nunca se sentiu plenamente confortável com obras de comédia romântica. "Eu amo esses filmes. Adoro o fato de que as pessoas ainda gostam deles, mas nunca me senti confortável em fazê-los", admitiu. "Não sei sobre você, mas prefiro mais uma máscara. Eu quero ser outra pessoa. Então, isso me liberta e eu gosto bastante de atuar", finalizou o ator.