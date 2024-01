Felipe Neto e Juliane Carvalho - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 13:21 | Atualizado 02/01/2024 13:36

Rio - Felipe Neto, 35 anos, aproveitou o aniversário de 22 anos de sua namorada, a estudante de Direito Juliane Carvalho, para declarar seu amor nesta terça-feira, 2.

"Apareceu na minha vida e virou tudo de cabeça pra baixo. Um furacão desgovernado que, acima de tudo, fez eu me sentir vivo. Com 1,64 (discutíveis) e um peso que não deixa nem ela doar sangue, a ditinha cuja foi passando e mudando tudo. Hoje é aniversário dela e eu resolvi fazer textão, o que é mais um exemplo de que algumas coisas mudam. Feliz aniversário, linda!", escreveu.

O influenciador postou a primeira foto com a namorada em novembro do ano passado. Mas os rumores de namoro começaram desde 2022 e ficaram mais fortes no Dia dos Namorados de 2023, quando Juliane postou uma foto em um restaurante e Felipe comentou: "Visão privilegiada". A jovem respondeu: "Eu que tenho sorte".