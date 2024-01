Maraisa comete gafe durante show - Reprodução de vídeo

Maraisa comete gafe durante showReprodução de vídeo

Publicado 02/01/2024 12:53

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, cometeu uma gafe durante uma apresentação recente e viralizou nas redes sociais. É que a sertaneja confundiu a garrafa de bebida alcoólica com o microfone enquanto cantava a música "Evidências", sucesso de Chitãozinho & Xororó. Ao notar o erro, ela logo se corrigiu e deu uma bronca no público. "Vocês não avisam que eu estou cantando na garrafa".

No X, antigo Twitter, a cantora deu boas risadas ao repostar um vídeo do momento inusitado, que tinha a legenda: "Quando eu estiver bêbada, não direi nada, mas haverá sinais". Os fãs de Maraisa também se divertiram nos comentários. "Esse dia foi ótimo. Vi ao vivo e fiquei sem entender se era zoação ou realidade na hora", comentou um. "Foi engraçado", disse outro. "Pior que a cara dela não nega que até ela ficou surpresa com a situação. Não se preocupe Maraisa, tudo mundo já passou por isso pelo menos uma vez na vida", afirmou uma terceira pessoa.

Em outro vídeo, é possível ver Maraisa bebendo o líquido da garrafa e recebendo uma ajudinha do noivo, Fernando Mocó, já que caiu um pouco da bebida fora da boca. Ele deu um beijo na amada em cima do palco.