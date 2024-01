Influenciadora Jamile Lima diz que não está gravida de Neymar - Reprodução/Instagram

Influenciadora Jamile Lima diz que não está gravida de NeymarReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 12:50 | Atualizado 02/01/2024 13:29

Rio - A influenciadora cearense Jamile Lima gravou um vídeo nesta terça-feira, 2, negando que esteja grávida de Neymar. O assunto viralizou depois que o perfil dela fez um comentário em uma página de fofoca no Instagram afirmando que Mavie, caçula do jogador, ganhará um irmãozinho em breve.

fotogaleria

"Não estou grávida do Neymar, nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato. Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi infeliz de uma pessoa da minha equipe. Já estou tomando as medidas cabíveis", iniciou ela em um vídeo postado nos Stories.

"Quero dizer que nunca tive meu nome envolvido em qualquer tipo de polêmica. Não tenho nenhuma notícia se ele vai ou não ser pai... Me perdoe, Neymar, se isso te causou constrangimento... Não tenho nada a ver sobre isso, não sei de notícia nenhuma", completou.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar será pai pela terceira vez. Uma modelo brasileira estaria grávida de três meses do craque. A reportagem do DIA procurou a assessoria de imprensa do atleta e não teve retorno até o momento.

O jogador de futebol já é pai de Davi Luca, com Carol Dantas, e Mavie, com Bruna Biancardi.