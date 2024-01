Caetano Veloso recorda entrevista gravada há 22 anos com o filho do meio, Zeca - Reprodução/Instagram/Noites do Norte

Publicado 04/01/2024 18:06 | Atualizado 05/01/2024 08:58

Rio - O cantor Caetano Veloso usou o Instagram para recordar de um registro de mais de 20 anos atrás, quando foi entrevistado por seu segundo filho, Zeca. Nesta quinta-feira (04), o artista decidiu resgatar o clipe, que foi incluído até no DVD 'Noites do Norte', por conta do dia de TBT.

"#TBT de um verão na minha Bahia, sendo entrevistado pelo meu filho Zeca! Extras do DVD 'Noites do Norte'", escreveu o músico na legenda da publicação. No vídeo gravado em 2001, Caetano aparece mais novo e conversa com o herdeiro sobre sua antiga dificuldade em fazer shows no seu estado de origem.

"Eu acho difícil antigamente porque eu sou daqui. Eu comecei cantando aqui no Teatro Vila Velha, e eu conheço todo mundo, me sinto como se tivesse em casa na cidade. Parecia que eu não era um profissional aqui... me sentia um pouquinho tímido", admitiu o ativista para o pequeno, que tinha apenas 9 anos na época.



Fãs correram para os comentários para admirar a recordação que o compositor desenterrou: "Caetano é um espetáculo de ser humano e um artista sensacional!", elogiou uma internauta. "Que TBT maravilhoso!", exclamou outra. "Que fofura o Zeca pequenininho, boas recordações dessa época. Lindo vídeo", disse uma terceira. "Muito bom. Família iluminada!", afirmou mais um.

