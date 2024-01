Kéfera - Reprodução / Instagram

Kéfera Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 17:36

Rio - Kéfera, de 30 anos, desabafou nesta quinta-feira (4), no Stories do Instagram, sobre as críticas que recebeu recentemente sobre o seu corpo após um vídeo dela dançando viralizar. A atriz tem desagradado alguns internautas ao mostrar sua rotina de exercícios e exibir o corpo musculoso nas redes.

"Tenho um recado: Gente feliz incomoda. É impressionante, você está bem e os outros querem arrumar problema com você. Sensacional a força do ser humano de querer ver os outros mal. Mas, eu tenho uma notícia. Não vai ser dessa vez", disse a youtuber."Só porque eu estou me achando bonita. Estou em uma fase que estou muito bem comigo, me gostando muito, me curtindo. Para mim isso é uma vitória imensa", afirmou."Já estive no fundo do poço. Sei como é lá e não quero voltar! A galera fica incomodada. Me deixe ser feliz e se está incomodado se retire, não faz mais sentido do que você querer me brecar?", concluiu.Na última quarta-feira (3), a artista se divertiu ao descobrir que foi chamada de He-Man pelos internautas devido sua aparência. Porém, ela pensou que se tratava de uma brincadeira, e, por isso, não se incomodou: "Era uma crítica. Vocês acreditam? Juro, eu dei muita risada. Não me pegou em um lugar de crítica, tanto que eu achei muito engraçado".