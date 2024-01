Zé Vaqueiro presta homenagem à mãe em seu aniversário - Reprodução / Instagram

Zé Vaqueiro presta homenagem à mãe em seu aniversário Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 18:34 | Atualizado 05/01/2024 08:49

Rio - Zé Vaqueiro, de 24 anos, parabenizou a mãe, Nara de Sá, nesta quinta-feira (4), através do Instagram, após desentendimento entre eles. O cantor publicou um texto para homenagear e agradecer a matriarca.

fotogaleria

"Feliz aniversário. Que Deus abençoe a senhora todos os dias de sua vida. Essa data em nome de Jesus se repetirá diversas vezes, pois oro todos os dias para Deus lhe guardar. Obrigado por tudo, por todos ensinamentos e por acreditar no seu filho, não só como cantor mas em tudo que fiz, a senhora sempre estava lá 'vaiiiii, bebê da mamãe'. Te amo", escreveu o sertanejo na legenda da publicação. Em outubro de 2021, Nara revelou que não foi convidada para o casamento do filho com Ingra Soares. "Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido".Pouco tempo depois, Zé rebateu a mãe: "Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu".Depois da publicação, Ingra Soares chegou a escrever em seu Instagram: "Eu aguentei muita coisa calada até hoje. Em breve irei falar tudo o que está engasgado", disse, mas apagou posteriormente.