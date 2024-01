Isabella Scherer implantou DIU após o nascimento dos filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 11:58

Rio - Isabella Scherer, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para conversar com os seguidores sobre um perrengue enfrentado ao utilizar o coletor menstrual. A influenciadora e chef contou que, apesar de ter dado uma nova chance ao acessório, não tem conseguido se adaptar ao uso.

"Tentei mais uma vez usar coletor menstrual, mas, para mim, é muito difícil! Para colocar, deitei na cama, baixou minha pressão e quase desmaiei. Não senti dor nem dificuldade, mas fiquei nervosa", iniciou a loira, através dos stories do Instagram.

Na sequência, Isabella admitiu que acredita ter encaixado o copinho de forma incorreta antes de ir para aula de surfe. "Fui tirar no banho, só que não tinha lido as instruções direito. Esqueci de tirar o vácuo. Quando eu puxei, foi horrível. Depois eu fui ler o manual, e pode ter deslocado o DIU. Devo me preocupar?", questionou ela, que é mãe de gêmeos, e logo foi tranquilizada por um médico. Segundo o profissional, o deslocamento do DIU apenas aconteceria se a loira puxasse o fio do dispositivo na hora da retirada do acessório.