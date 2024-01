Nizo Neto afirma que o irmão, Bruno Mazzeo, se recusa a trabalhar em família - Reprodução / YouTube

Nizo Neto afirma que o irmão, Bruno Mazzeo, se recusa a trabalhar em famíliaReprodução / YouTube

Publicado 05/01/2024 10:06

Rio - Nizo Neto, de 59 anos, afirmou que o irmão, Bruno Mazzeo, de 46, prefere não trabalhar em família. O ator, que é filho do humorista Chico Anysio, morto em 2012, lamentou a preferência do artista e admitiu que seria interessante reunir os familiares em uma produção audiovisual.

"Três dos irmãos são comediantes: eu, Lug de Paula [intérprete de Seu Boneco em 'A Escolinha do Professor Raimundo'] e o Bruno. Com o Lug, eu fiz a 'Escolinha' e o programa 'Chico Anysio Show'. Com o Bruno, eu fiz alguma coisa, mas o Bruno não gosta de trabalhar em família. Então, não rola", contou Nizo durante uma entrevista ao "Planeta Podcast", no YouTube.

Na sequência, o ator revelou não ter questionado os motivos da escolha do irmão. "Seria muito bom [se Bruno trabalhasse com a família], porque o público gosta de ver a família trabalhando junto. Também não tive muito saco de ficar procurando saber o por quê. Não quer, não quer", pontuou.

Por fim, o artista ainda detalhou sua relação com os outros irmãos. "O Lug tem o talento, mas não tem a vocação. Não tem saco. Porque a rotina do ator é muito 'punk', horas de espera. Ele tem os negócios dele lá, mora em Floripa e largou a carreira dele. Tem o Rico, que é o diretor de imagem. Tem o Cícero, que faleceu e era DJ. Tem os dois filhos da Zélia [Cardoso de Mello, ex-mulher de Chico Anysio], que moram em Nova York e que são 'normais'. Eles são mais novos, e a gente convive muito pouco", concluiu.