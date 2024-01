Daniel Erthal é tietado enquanto trabalha como vendedor de bebidas em Copacabana - Dan Delmiro / AgNews

05/01/2024

Rio - Daniel Erthal, de 41 anos, foi abordado por fãs enquanto trabalhava vendendo bebidas, na manhã desta sexta-feira, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O ator, que foi um dos galãs da novela "Malhação" , no ano de 2005, vestia roupas verdes e carregava um carrinho denominado "Ilha da Sede", repleto de cervejas.

Em entrevista ao programa "Fofocalizando", transmitido nesta quinta-feira, o ator declarou que não se sentiu "inferiorizado" ao viralizar na web por trabalhar como vendedor ambulante.

"De maneira alguma me senti diminuído por qualquer pessoa. Essa coisa do empreendedorismo não veio de agora, mas de quatro anos atrás. Falhei uma, duas, três, falhei com uma start up em que investi cinco vezes mais dinheiro do que isso da minha parte, fora os meus sócios... Falhei com produto digital duas vezes. Agora as coisas estão acontecendo, graças a Deus", explicou Daniel na atração do SBT.

Na sequência, o empreendedor revelou que sente falta do meio artístico, mas que pensa em participar de um novo projeto junto a grandes nomes. "Na pandemia, me capacitei e estudei muito. Só que chega um momento em que falei 'chega de pedir, vou fazer o meu corre. Estou produzindo um filme em Maricá, que vai sair já, já, com grande elenco como Milhem Cortaz, Dudu Azevedo e Chay Suede, com direção e roteiro de Roobertchay [Rocha] Suede. Então, criei minhas oportunidades", pontuou.

Apesar do retorno à atuação, Daniel ratificou que não deixará seus negócios de lado. "Isso aqui vai continuar porque estou legalizando tudo. Quero operar na Zona Sul carioca e trazer uma nova maneira das pessoas enxergarem o ambulante, cada um com sua marca", concluiu.