Vanessa Lopes cai no choro ao relembrar que já foi chamada de ’brega’Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 10:00 | Atualizado 11/01/2024 10:28

Rio - Vanessa Lopes, de 22 anos, não conteve as lágrimas ao relembrar que foi chamada de "brega" no passado, momentos antes da primeira festa do "BBB 24". A tiktoker, que havia gostado do look escolhido para sua participação no evento, caiu no choro enquanto conversava com os colegas de confinamento sobre as críticas que recebe por conta das roupas que escolhe usar.

"Não, é que já pegaram muito pesado comigo por causa de roupa, por me chamar de brega", disse a influenciadora, aos prantos, enquanto separava a peça para vestir.

Após a repercussão do vídeo de Vanessa Lopes, internautas dividiram opiniões sobre o episódio na web. "Pior que o povo pega no dela chamando ela de brega em tudo", opinou uma usuária no Instagram. "A menina chega é traumatizada de tanto levar 'hate' desnecessário", pontuou outra.

"Deu pena de ver ela assim porque parece que ela não está bem psicologicamente, mas a menina tem milhões de seguidores, ganha dinheiro a rodo com o TikTok e publis, mas não tem coragem de contratar uma estilista de verdade? As roupas são bregas mesmo e a internet vai comentar sempre", alegou uma usuária do Twitter, por sua vez. "Gente, ela é canceriana (risos). Normal chorar por tudo, uma fofa", brincou ainda uma admiradora.

