Diogo Defante assume namoro e se declara para Bella CameroReprodução Internet

Publicado 11/01/2024 07:23 | Atualizado 11/01/2024 07:58

Rio - O humorista Diogo Defante, de 35 anos, fez uma longa postagem nas redes sociais para se declarar para a nova namorada, a atriz Bella Camero, de 31, que já atuou em "Malhação".

"Talvez tenha sido porque passei o ano novo de vermelho (risos). O que parecia ser só uma amizade sincera acabou se tornando um amor puro e genuíno. Mal posso esperar para viver os próximos capítulos dessa história que já é linda. Obrigado por me mostrar que o amor pode ser leve, puro e verdadeiro. Me sinto completo e realizado, Bella Camero. Você me mostrou e mostra todos os dias o homem forte que eu nem sabia que poderia ser. Te amo, te amo e te amo. Para sempre seu. Diogo Defante".