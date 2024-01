Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 13:22 | Atualizado 16/01/2024 13:26

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para lamentar a falta de segurança pública no Rio e também aproveitou para manifestar seu amor pela cidade. De visita à capital, a atriz afirmou que a insegurança do local foi um dos fatores que fez com que ela decidisse se mudar para Portugal.

fotogaleria

"Enquanto me deleito aqui com esse visual maravilhoso da Lagoa, acabei de me lembrar que não posso ficar gravando stories de janela aberta, já me lembrei de tudo, já caguei toda, já vou fechar a janela", iniciou a loira através dos stories do Instagram.

"Está um dia maravilhoso, um sol maravilhoso, tudo maravilhoso, meu coração acelerado porque eu estou no Rio de Janeiro, nesse dia esplendoroso", elogiou Luana.

"As pessoas correndo nessa lagoa, como essa lagoa é bonita, os passarinhos todos voando. Ai, por quê é tão injusto esse lugar? Que tristeza, como podia ser bom morar aqui! Eu sei que vocês amam, gente, mas na minha conta não estava fechando. […] Eu não sinto muita saudade da vida aqui, não", ponderou a atriz.

Na sequência, a artista admitiu que, apesar de não sentir falta da insegurança, sente saudade da cidade em si. "Sinto saudade da cidade. O Brasil proporciona muitas coisas boas... Sempre me dói falar do Brasil, é como se o Brasil fosse alguém e eu estivesse falando mal de alguém que eu amo", explicou ela, visivelmente emocionada.



"Quando eu critico as coisas no Brasil, eu jamais estou falando dele, mas sim das pessoas que fazem do Brasil um lugar onde a vida tão difícil... É uma mistura de sentimentos mesmo, muito doido", finalizou.