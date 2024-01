Tata Werneck com a filha - Edson Douglas/AgNews

Tata Werneck com a filhaEdson Douglas/AgNews

Publicado 16/01/2024 11:24 | Atualizado 16/01/2024 11:30

Rio - Tata Werneck deu uma volta com a filha no shopping Village Mall, que fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15).