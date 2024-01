Lucas, Sandy e os pais, Noely e Xororó - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 09:13 | Atualizado 16/01/2024 09:48

Rio - Lucas Lima, de 41 anos, usou as redes sociais para responder algumas alfinetadas recebidas após viajar para os Estados Unidos com a ex-mulher, Sandy, de 40. O músico negou que queira relacionar sua imagem à da cantora para adquirir visibilidade e questionou o porquê das inúmeras críticas na web.

"Gente, ou vocês o acusam de ser o 'biscoteiro', querendo mídia em cima da Sandy (uma das coisas mais desonestas que já li) ou de ser indiferente... As duas coisas não dá. É contraditório", disparou um fã do artista, que logo foi respondido por ele no Twitter. "O que eu fiz dessa vez?", quis saber o músico.

Na sequência, o admirador decidiu explicar a situação sem dar muitos detalhes. "Na real, nem queria tocar no assunto, tão pouco me estender... Acho muito delicado... E também porque eu não acho sensato reproduzir discursos que não compartilho, fazer barulho com isso. Mas é fo**, né? Tem horas que não consigo apenas ler sem contrapor", afirmou.

Lucas, por sua vez, demonstrou compreender o sentimento do usuário. "É, não tem muita saída, né?! Se eu posto, é ruim. Se não posto, é ruim. E o nível da infantilidade de querer analisar a vida por posts, likes e comentários ainda me surpreende. Como se as coisas não fossem conversadas, combinadas. Como se a vida acontecesse no Instagram", ponderou.

"Postou mas não devia, curtiu mas não comentou, comentou só emoji, não respondeu o comentário, comentou mas não deve, não repostou, ignorou o like, comentou demais, não postou, postou mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada mas é areia nos olhos", concluiu o artista.

Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento através das redes sociais, em setembro do ano passado. Na ocasião, os dois, que ficaram juntos por 24 anos, ratificaram que continuariam amigos e seriam uma família para o único filho, Theo, de 9.



"Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", disseram, na época.

Tendi. É, não tem muita saída, né?

