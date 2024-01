Halle Bailey, protagonista de A Pequena Sereia, durante ensaio de gestante - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 09:41 | Atualizado 16/01/2024 09:54

Rio - Após anunciar o nascimento do primeiro filho , Halle Bailey, de 23 anos, aproveitou para compartilhar, nesta segunda-feira, algumas fotos de seu ensaio de gestante, realizado debaixo d'água. A atriz e cantora, que atuou como Ariel no live-action de "A Pequena Sereia", publicou um vídeo em que mostra os bastidores dos cliques e admitiu sentir "saudade" da barriga de grávida.

"Já estou sentindo saudade do meu barrigão... Então, é claro que eu tinha que fazer fotos debaixo d'água", legendou a artista, que retornará aos cinemas com o remake de "A Cor Púrpura".

O nascimento de Halo, filho de Halle Bailey com o rapper DDG, foi anunciado no dia 7 de janeiro, através do Instagram da artista.

"Apesar de estarmos nos primeiros dias do ano novo, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim foi trazer meu filho... Bem-vindo ao mundo, meu Halo! O mundo está desesperado para te conhecer", escreveu ela, na ocasião.