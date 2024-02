Pedro Mussum assina contrato com gravadora - André Rola / Som Livre

Pedro Mussum assina contrato com gravadoraAndré Rola / Som Livre

Publicado 28/02/2024 15:56 | Atualizado 28/02/2024 15:56

Rio - Pedro Mussum, de 27 anos, é o novo contratado da Som Livre. Neto do eterno Trapalhão Mussum, o cantor faz parte da nova geração do pagode e do musical da Broadway "O Rei Leão", sucesso de público em cartaz em São Paulo. O artista gravou seu primeiro audiovisual musical, em maio do ano passado, e acredita que a partir deste projeto conseguiu chamar atenção da gravadora.

fotogaleria

"Sinceramente, ainda não caiu a ficha que assinei contrato com uma das maiores gravadoras do país! Este sempre foi um sonho, mas que parecia muito distante. Agora vejo um mundo de possibilidades se abrindo para que eu possa viver esse meu sonho. Tenho muitas ideias e estou ansioso para começarmos a trabalhar, não tenho dúvidas de que iremos construir grandes coisas juntos", declara Pedro.

Envolvido no meio artístico e musical desde a infância, aos 4 anos Pedro começou a fazer curso de teatro e, aos 9, se formou no Retiro dos Artistas (RJ), mesma época em que fez sua primeira peça profissional. Enquanto seguia seu trabalho com teatro musical, começou a cantar em rodas de samba na adolescência – posteriormente, inclusive, com a Velha Guarda da Mangueira e no Clube do Samba, com Diogo Nogueira.

Mostrando seu talento tanto nas artes cênicas quanto na música - assim como Mussum, que além do famoso programa de TV humorístico ao lado de Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias, fez sucesso junto ao grupo Originais do Samba - o cantor não nega a ligação com a história do avô, que morreu m 29 de julho de 1994, aos 53 anos, vítima de complicações após passar por um transplante de coração.

"Ele é uma grande referência para mim, não só como músico, mas também como pessoa e profissional. Admiro muito a postura dele como artista, a forma como lidava com os fãs. Todos que vêm falar sobre ele comigo, falam com muito amor, carinho e respeito pela sua história. Me emociona ver o legado que ele deixou e o amor que as pessoas ainda têm por ele, que permanece vivo no coração do público", conta.