Karol Conká no segundo dia do Lollapalooza - Araujo/ Agnews

Karol Conká no segundo dia do Lollapalooza Araujo/ Agnews

Publicado 23/03/2024 18:29

Rio - Diversos famosos marcaram presença, neste sábado (23), no segundo dia do Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival, que começou na sexta-feira (22), acaba no domingo (23) e conta com diversas atrações nacionais e internacionais.

fotogaleria

Rodrigo Mussi, Mari Palma, Karol Conká, Hariany Almeida, Jakelyne Oliveira, Alessandra Negrini, Ricardo Tozzi, Gabi Mustafa e Mylena Ciribelli foram alguns dos nomes que curtiram o evento. Zé Luiz, Daniela Gavassi, pais de Manu Gavassi, e a irmã, Catarina Gavassi, fizeram questão de prestigiar a artista, que se apresentou no festival neste sábado.

Além dela, BK, Thirty Seconds To Mars, Kings Of Leon, Supla, Xamã, Titãs Encontro e Kevin O Chris são algumas das atrações do segundo dia do Lollapalooza.