Virgínia Fonseca lamenta morte de tioReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2024 11:14

Rio - Virgínia Fonseca revelou que não foi acordada com uma notícia boa, na manhã deste sábado (23). Através dos Stories, do Instagram, a influenciadora contou que perdeu um tio, chamado Jaime, sem falar a causa da morte.

"Luto. Acordei com a péssima notícia do falecimento do meu tio. Coração está doendo. Lembro das nossas viagens para a praia, do tanto que ele era carinhoso e do tanto que a gente se amava. Sei que que está em um lugar muito melhor e peço a Deus para cuidar de você, tio", escreveu ela no Storie com um vídeo do familiar.

Em outro Storie, ela colocou uma foto do tio e se declarou mais uma vez. "Descanse em paz! Nós te amamos muito. Você sempre estará vivo em nossos corações, tio Jaime!", escreveu Virgínia.

Nesta sexta-feira (22), a mãe de Virgínia, Margareth Serrão, contou para os seguidores que estava a caminho de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para visitar o irmão, que havia passado por uma cirurgia e, por causa de complicações, estava em coma induzido.

Mais tarde, ela disse que havia visitado o irmão e chegou a comemorar. "Já fui no hospital visitar o meu irmão. Fiquei um pouco mais animada, porque eu não achei ele tão ruim assim, mas está em coma induzido, na UTI. Está nas mãos de Deus", disse.