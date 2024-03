Cameron Diaz e Benji Madden anunciam nascimento de Cardeal, segundo filho do casal - Reprodução / Instagram

Publicado 23/03/2024 12:44

Rio - Cameron Diaz, de 51 anos, e Benji Madden, de 45, anunciaram o nascimento de Cardeal, o segundo filho do casal, nesta sexta-feira (22). Em uma publicação conjunta no Instagram, eles revelaram que não irão compartilhar fotos do bebê para a proteção dele.

"Estamos abençoados e entusiasmados por anunciar o nascimento do nosso filho, Cardeal Madden. Ele é incrível e estamos todos tão felizes por ele estar aqui! Para a segurança e privacidade das crianças, não vamos publicar nenhuma foto, mas ele é muito fofo! Estamos nos sentindo tão abençoados e gratos!", escreveu o casal na legenda do post.

Nos comentários, os internautas celebraram o nascimento do novo membro da família dos artistas. "Ele sabe que a mãe é um ícone? Parabéns!", brincou um perfil. "Outro anjo na Terra", disse outro. "Bem-vindo ao mundo, Cardeal! Esta é a notícia mais mágica", celebrou um terceiro.