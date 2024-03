Bruna Biancardi compartilha cliques fofos com a filha Mavie na Arábia Saudita - Reprodução

Publicado 23/03/2024 16:34

Rio - Bruna Biancardi utilizou as redes sociais, neste sábado (23), para compartilhar uma série de cliques fofos ao lado da filha, Mavie. A influenciadora contou que foi para o local a trabalho e contou com a companhia da pequena, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar.

"Estou acompanhando minha mamãe na viagem dela a trabalho e estou me comportando direitinho para ir nas próximas", escreveu Bruna na legenda da publicação. Nos comentários, internautas ficaram encantados com os registros. "Perfeitas", disse uma seguidora. "Lindas demais", afirmou outra.

Nos stories do Instagram, a influenciadora contou que colocou roupa para treinar mas, apesar do hotel ser internacional, mulheres não podem ir para a academia. "Coloquei minha roupa com intenção de fazer academia, porém, aqui mesmo sendo hotel internacional, academia é só para homens. É difícil se adaptar a essas coisas quando no Brasil a gente pode fazer tudo", contou.