Publicado 04/04/2024 12:39

Rio - O ex-jogador Léo Moura, que jogou durante anos no Flamengo, pode ser despejado da mansão onde mora, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O ex-atleta e a família podem deixar a qualquer momento o imóvel, que fica em um condomínio de luxo.

De acordo com a coluna do Ancelmo Gois, do Globo, a empresa Leman Medicamentos e Cia, que entrou com o pedido para o despejo na justiça do Rio, notificou Léo Moura para que desocupasse o local em março deste ano.Recentemente, o imóvel, que é alugado, foi leiloado em setembro de 2023, devido à dívidas do proprietário. O ex-jogador, no entanto, alega ter sido pego de surpresa e se recusa a sair.