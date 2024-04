Paolla Oliveira participa do ’Podpah’ - Reprodução de vídeo

Publicado 05/04/2024 09:28

Rio - Paolla Oliveira concedeu uma entrevista ao podcast "Podpah", comandado por Igão e Mítico, nesta quinta-feira (4), e falou sobre os comentários negativos dos internautas devido ao seu corpo. A atriz de 41 anos disse que resolveu responder as críticas e que isso é fruto de sua maturidade.

"Aconteceu no Carnaval (do ano passado) uma situação. Eram haters falando: 'Você é horrorosa', 'você tá não sei o que', 'a sua pança'... Veio isso e eu respondi. Eu estou tendo uma resposta a uma pressão. Deram 'pedrada' e estão me dando há bastante tempo. Então, eu resolvi falar. Isso é fruto de maturidade, de ter apanhado bastante e ter refletido, encontrado um lugar de confiança, dentro do trabalho, como mulher... Aí consegui rebater essas pessoas", comentou.

Em outro momento, a namorada de Diogo Nogueira disse que percebeu que muitas mulheres também se sentiam essa pressão estética. "Estou falando muito dessa coisa de corpo e encontrei um eco gigante de outras mulheres, que também sentiam essa pressão e inadequação, essa coisa de uma hora estar tudo bem, sou padrão e depois não sou mais. Esse lugar que é inexistente, que nunca está bom. Dei uns berros, mandei meia dúzia para a p**a que o pariu... É dificil tomar consciência", afirmou ela, que disse se sentir melhor após responder as críticas. "Estou mais leve".