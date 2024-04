Patrícia Ramos, de 24 anos, posa para foto - Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 10:09

Rio - Patrícia Ramos, de 24 anos, fez um procedimento para aumentar os glúteos. Em uma publicação no seu perfil do Instagram, a artista explicou o porquê da decisão.

"Decidi iniciar o protocolo nos glúteos, pois estava sentindo que ele havia diminuído de forma significativa... Esperei pela minha bio impedância e 'mateu a charada'. Meu percentual de gordura diminuiu muito desde a penúltima consulta, e, com isso, tive uma perda boa de medida no bumbum", escreveu Patrícia, animada com a intervenção. "Tô amando".Outras famosas já fizeram procedimentos estéticos como a apresentadora. Recentemente, Kéfera compartilhou nas redes um vídeo mostrando o resultado do tratamento, que, segundo ela, foi além das expectativas. "Mais lindo do que já é".