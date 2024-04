Andressa Urach manda recado para Deborah Secco - Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 10:46

Rio - Andressa Urach mandou um recado para Deborah Secco em um post nas suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (5). A modelo de 36 anos compartilhou um post que Secco em que a atriz falava que estava com vontade de beijar na boca e escreveu: "Daqui algumas semanas vou estar no RJ".

Deborah fez a publicação no X, antigo Twitter, na manhã de quinta-feira (4), no mesmo dia em que foi divulgada a notícia sobre o fim do seu casamento de nove anos com Hugo moura, com quem tem uma filha.