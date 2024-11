João Gomes revela mudança de hábito após bronca de Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

João Gomes revela mudança de hábito após bronca de Ivete SangaloReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 12:57

Rio - João Gomes divertiu o público ao participar do programa Lady Night na última terça-feira (5). Durante o bate-papo com a apresentadora Tata Werneck, ele relembrou um conselho valioso que recebeu da cantora Ivete Sangalo, que o fez reconsiderar um hábito. Em um tom descontraído, Tata iniciou o assunto brincando com o fato de João roer as unhas e perguntou sobre sua tendência a seguir conselhos de pessoas mais experientes.



"Sei, inclusive, que a Ivete te deu um conselho, você ouve pessoas mais velhas, ela falou assim: 'Para de beber' e você parou de beber, não foi?", disse a humorista.



"Eu estava indo tocar e estava todo mundo festejando, na alegria, e eu comecei a beber, né? Estava na décima cerveja, e ela [questionou]: 'Você ainda vai tocar hoje?' E eu disse: vou. Aí ela pegou e falou bem assim: 'Como você está bebendo nesse tanto, menino?'", relatou o músico.



O cantor confessou que ficou surpreso com a repreensão e que decidiu dar uma pausa na bebida depois disso. "Eita bronca da febre, passei um tempão sem beber depois dessa aí", comentou ele, arrancando risadas da plateia. Tata então perguntou: "Você respeitou o conselho dela?". João respondeu sem hesitar: "Respeitei".



Além do conselho de Ivete, João também refletiu sobre sua trajetória precoce na música e como precisou aprender a manter a disciplina. "Eu não sabia lidar, não é com a fama, eu sempre fiquei muito tranquilo com as pessoas. Sempre trato as pessoas do mesmo jeito daquele tempo. Como músico, como cantor, a gente precisa ter uma certa disciplina. A gente não quer se meter em certos lugares onde a gente se mete sem querer".