Lucilene Caetano segue internadaReprodução do Instagram

Publicado 06/11/2024 09:02

Rio - Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade São Luís Star, em São Paulo, Lucilene Caetano, de 40 anos, atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde e mostrou a visita que recebeu dos filhos. Grávida, a ex-jornalista da Band disse que não tem previsão de alta, mas tem apresentado melhoras na fisioterapia e nos exames. Ela também agradeceu a onda de carinho que tem recebido.

"Desculpem o sumiço daqui. Preferi me afastar um pouco para ajudar no meu repouso e reabilitação. Além disso, me sinto frustrada em não conseguir responder a todos. São tantas mensagens carinhosas e de pessoas rezando por nós que por nós que eu queria responder com calma um a um. Porém, não estou conseguindo devido a quantidade mesmo, mas prometo que responderei. Estou lendo tudo e fico muito feliz. Me fortalece", escreveu ela nos stories, nesta terça-feira (5).

A jornalista também detalhou seu estado clínico. "Permanecemos na UTI, sem previsão de alta. Pequenas melhoras já estão sendo apontadas pelos exames e estamos evoluindo. Cada nova melhora já é uma grande vitória. A tosse vem diminuindo, e o cansaço, que ainda permanece, é o pior. Consigo ler, ouvir, digitar, mas falar ainda é um exercício pela falta de ar. Tenho evitado. Temos tido bons resultados com a fisioterapia também. Já consigo caminhar sem tremer, com mais um pouquinho de equilíbrio. Tive bastante taquicardia ontem, mas refizemos vários exames e, graças a Deus, aparentemente, tudo dentro do normal".

Por fim, Lucilene informou que a bebê que espera está bem. "Hoje fizemos ultrassom, e a bebê está bem! Aparentemente não foi atingida por tudo isso. Continuem rezando por nós. É o que mais precisamos agora", pediu ela, que está internada desde o dia 26 de outubro e trata Influenza B, Pneumonia Bacteriana e um pequeno derrame pleural nos dois pulmões.

Visita dos filhos

Durante a noite, Lucilene recebeu a visita dos filhos Theo e Davi. Eles estiveram na unidade de saúde acompanhado do pai, Felipe Sertanejo. No local, todos jantaram em família e a jornalista celebrou o momento. "Jantar em família! Não do jeito que eu amo (ainda!) claro, mas já uma vitória também! Em casa prezamos pelo momento a mesa. É também o nosso momento de comunhão com Cristo em família. E hoje recebi a visita deles que foi muito especial! Faltou o Zion… porém, acho que ainda não seja o momento dele vir. Vou esperar ir para semi UTI ao menos. E não acho que seja bom também os meninos ficarem vindo a todo momento e gravando isso na memória deles", disse.



"Hoje meu coração explodiu de alegria. Foi a melhor injeção de ânimo do dia , tê-los aqui! Felipe tem se saído um paizão ( o que não é surpresa pra ninguém também!) se virando com os três… e quando eles estão na escola, corre pra cá e fica comigo. Que abençoada sou! Tenho um grande homem ao meu lado. Pai, marido , companheiro mesmo! Na saúde e na doença como juramos diante de Deus. "Valorizem isso, pessoal! A vida está em coisas tão simples, em detalhes do nosso cotidiano , no dia a dia… Deus está me dando uma nova chance de viver e eu prometo não perder mais um segundo a toa! Recomendo a todos (as) essa reflexão e façam o mesmo! Valorizem sua família e os momentos de cada dia", concluiu.