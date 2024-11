Carlinhos Maia presenteia Beatriz Reis - Reprodução do Instagram

Publicado 06/11/2024 08:25

Rio -Carlinhos Maia encontrou Beatriz Reis em um shopping em São Paulo, nesta terça-feira (5), e mimou a ex-BBB. O influenciador digital presenteou a 'Bia do Brás' com duas bolsas de grife. Um dos itens custa R$17 mil. Em vídeos publicados no Instagram, os dois apareceram se divertindo na loja luxuosa e até bebendo champanhe.

"Meu primeiro item de luxo. Carlinhos me trouxe (na loja). Me deu um presente lindo, gente". Ao dar as bolsas para Bia, o influenciador pediu: "Você vai me prometer que você vai ser maior do que é, vai fazer coisas incríveis pelas pessoas", declarou.

Em outra publicação, Carlinhos escreveu: "A vida só é boa quando ela é divida, quando é feliz, quando somos pontes, quando simplesmente, olhamos nos olhos. Só o começo menina".