Ludmilla é eleita a Artista do Ano no Prêmio Potências 2024 - Marcello Barreto/Ag.news

Ludmilla é eleita a Artista do Ano no Prêmio Potências 2024Marcello Barreto/Ag.news

Publicado 06/11/2024 10:04 | Atualizado 06/11/2024 11:37

Rio - Ludmilla foi eleita a Artista do Ano no Prêmio Potências que celebra talentos negros que se destacaram de 2024. O evento aconteceu na noite de terça-feira (5) em São Paulo, foi apresentado por Preta Gil, ovacionada pelo público, e consagrou outros artistas em mais categorias, entre elas: Música do Ano, Liderança Negra, Atleta do Ano e Ator e Atriz do Ano.

fotogaleria

"Ganhar esse prêmio é como cravar a estaca e ser meio que remunerada por todo esforço, por abdicar de várias coisas para me dedicar a minha música, fazer as pessoas felizes, para trazer outro tipo de energia e alegria para a vida das pessoas", comemorou a cantora ao subir no palco para receber o troféu.

Nesta quarta-feira (6), Lud fez uma postagem sobre o prêmio no Instagram. "No auge dos meus 29 anos, poucas coisas me emocionaram como a premiação de ontem. Foi como se um filme passasse pela minha cabeça e de que em cada cena, a sensação de que tudo valeu a pena só aumentava", iniciou.

A cantora disse que tem refletido muito sobre a importância de homenagearmos nossos ídolos em vida e essa homenagem no prêmio Potências fez com que ela se sentisse especial. "Como se o meu propósito de levar alegria e tocar a vida das pessoas, tivesse se cumprindo. Ser uma mulher negra vinda da favela não é fácil e por isso demorei muito tempo para me reconhecer como uma potência, como a voz de uma multidão de meninas e meninos iguais a mim", complementou.

"Ser reconhecida pela sua arte, por algo que você faz com amor, por algo que você dedica a sua vida, é uma coisa muito gratificante.... Estou muito feliz e orgulhosa do que vivi até aqui!", concluiu.

A judoca e medalhista olímpica Bia Souza foi eleita a Atleta do Ano. Xamã levou o prêmio de Melhor Ator coadjuvante por Damião de "Renascer" e Edvana Carvalho, de melhor atriz coadjuvante.

Juan Paiva foi eleito o Ator do Ano e Maria a Atriz do Ano. A Melhor Música foi "Caju" da Liniker. A vencedora da categoria Premio Potência foi a ginasta Rebeca Andrade.

"Está sendo um momento incrível da minha vida, estou vivendo muitas coisas boas e sou muito grata por tudo isso, por ter me tornado uma referência. Pra mim é muito importante chegar na minha cassa, me olhar na frente do espelho e ver o ser humano que sou. Acho que eu não inspiro só na parte esportiva, mas também na pessoa boa que posso ser", vibrou Rebeca.