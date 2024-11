Boninho mostra preparativos para o especial de fim de ano de Roberto Carlos - Reprodução do Instagram

Publicado 26/11/2024 07:37

Rio - Boninho, de 63 anos, marcou presença no Allianz Parque, em São Paulo, nesta segunda-feira (25), para acompanhar os preparativos para o especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo, que será gravado nesta quarta (27). Em um vídeo publicado no Instagram, o diretor de gênero reality da TV Globo mostrou o palco que acontecerá o espetáculo e disse que teve ensaio geral com os convidados especiais.

"Ensaio geral para o 'RC50', um show lindo do Roberto Carlos com um time de peso. Paulo Ricardo, Frejat, João Barone, Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Wanderlea, Gilberto Gil, Leticia Colin, Dira Paes, Sophie Charlotte", escreveu ele na legenda.

No vídeo, o marido de Ana Furtado exibiu o palco. "Chegando aqui no Allianz para ensaiar com o Roberto. Esse aqui vai ser o show, olha só que led fantástico que a gente vai ter", disse Boninho.







O especial, intitulado "RC 50", fará uma viagem musical pelas cinco décadas dos especiais de Roberto na emissora, relembrando vários momentos que marcaram época. O programa será exibido no dia 20 de dezembro, após a novela "Mania De Você".