Filha de Xande de Pilares, de 8 meses, encanta ao dançar sambaReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2024 17:50

Rio - Estrela, filha de Xande de Pilares, de apenas 8 meses, já mostrou que gosta de um samba como o pai. A mãe da bebê, Thay Pereira, compartilhou nas redes sociais um registro fofíssimo da pequena dançando enquanto o cantor assiste um vídeo de samba na televisão. A herdeira do artista ainda brinca de tocar pandeiro e sorri quando o sambista toca para ela.

"Gente, essa criança só tem 8 meses, onde esse samba vai parar?", divertiu-se a mãe da bebê, Mikimbeth, ao postar o vídeo no Instagram.



No registro, Estrela primeiro dança a música que o pai está ouvindo e se diverte com seu pandeiro de brinquedo. Depois, Xande pega um de seus instrumentos e batuca para a filha, que segue dançando. Outros seguidores comentaram: "Pronta para o Salgueiro"; "Não tenho maturidade, mas esse samba e o bom gosto musical estão no sangue!"; "Meu Deus, uma artista"; "Xerox do Xande, está na veia".