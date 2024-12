Emilio Surita comanda o programa 'Pânico', da Jovem Pan - Reprodução de vídeo

Publicado 11/12/2024 16:33 | Atualizado 11/12/2024 16:35

Rio - Na edição desta quarta-feira, 11 de dezembro, do programa Pânico na Jovem Pan News, o apresentador Emílio Surita criticou duramente a série “Senna”, lançada recentemente pela Netflix. A produção busca homenagear a trajetória do icônico piloto Ayrton Senna.



“O Senna não merecia essa série chinfrim. Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil não merecia essa série ruim… A única coisa boa dessa série é que o Alain Prost parece com o nosso professor Samy Dana, é o único acerto dessa série. Assista o da Globo, bom é o documentário da Globo”, declarou Surita durante o programa.Desde sua estreia, em 29 de novembro, a série protagonizada por Gabriel Leone vem recebendo críticas. Um dos principais pontos levantados por fãs e especialistas é a abordagem considerada superficial de momentos importantes da vida do piloto, como sua relação com Adriane Galisteu.A produção da Netflix buscava trazer uma nova perspectiva sobre a vida de Senna, mas tem enfrentado resistência de espectadores que questionam escolhas narrativas e representações de personagens e eventos marcantes.Na mesma crítica, Emílio Surita sugeriu outra produção como alternativa. Ele recomendou o documentário produzido pela Rede Globo, que também retrata a trajetória de Ayrton Senna com detalhes considerados mais autênticos por muitos admiradores do piloto.