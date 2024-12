Cariúcha - Reprodução/Instagram

CariúchaReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2024 19:02

Rio - Cariúcha revelou durante o "Fofocalizando" desta quarta-feira (11) que foi vítima de uma tentativa de golpe em uma praia do Rio de Janeiro. A apresentadora contou que um ambulante tentou alterar o valor de um produto na máquina de cartão.

fotogaleria

"Eu estive lá no Rio, estava na praia, fui comprar um biquíni, era 80 reais, aí veio o cara com R$ 800 [na máquina do cartão]. Estava um sol do caramba e ele 'Digita a senha aqui'. Só que eu sou malandra, falei 'Querido, teu visor tá meio apagado, não tô conseguindo enxergar quantos zeros têm'. Peguei minha toalha, coloquei em cima e falei 'Querido, tem 800 reais aqui' e ele 'Ai, desculpa, me enganei'. E eu falei 'Você não se enganou. Você não vai querer mentir pra mim carioca'. Só por causa da sacanagem eu não comprei", relatou.