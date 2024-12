Jorge Aragão - Divulgação / Lucas Jones

Jorge AragãoDivulgação / Lucas Jones

Publicado 11/12/2024 18:12

Rio - Jorge Aragão recebeu alta do Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (06) após ser internado para realizar uma cirurgia de retirada da vesícula. O sambista apresentou um quadro de colecistite aguda e cancelou a apresentação no encerramento das comemorações do Dia Nacional do Samba.

fotogaleria "Ele está ótimo e em casa. Os médicos falaram que ele respondeu muito bem", informou a assessoria do artista.

Antes do procedimento cirúrgico, o cantor apareceu nas redes sociais e detalhou seu estado de saúde. "Vinha sentindo pontadas no estômago e enjoo. Era a vesícula. Me prenderam e não deixaram eu sair do hospital. Vou ter que vai tirar a vesícula. Daqui a pouco estou de volta, reagendando os shows".