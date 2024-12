Marcos Mion e Jim Carrey - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2024 20:30 | Atualizado 11/12/2024 20:31

Rio - Nesta quarta-feira, 11, Marcos Mion teve um encontro com Jim Carrey e compartilhou fotos que tirou com o ator canadense. O apresentador do Caldeirão com Mion aparece sorrindo com o artista na primeira foto e, na legenda, brincou: "No Natal com a família". Na segunda, eles fazem uma careta: "No réveillon com os amigos!".

Na legenda do post, o artista brasileiro descreveu sua emoção ao entrevistar o astro internacional: "Ver o rosto do Jim Carrey se transformando no Grinch ao vivo, na minha frente… CHECK! Segunda vez que converso com o maior de todos os tempos, mas dessa vez ao vivo! Que cara fantástico… gente boa… e ainda fez o 'CHEGAMOS' comigo! Em breve no Caldeirão com Mion".

Vale lembrar que Jim estrelou o sucesso O Grinch em 2000. Atualmente, o ator se prepara para lançar no próximo dia 25 de dezembro Sonic 3. No filme, inspirado no célebre jogo de videogame, ele vive o vilão Eggman.