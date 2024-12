Amanda Kimberlly e a filha Helena - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2024 19:39

Rio - Amanda Kimberlly usou os Stories para contar que a filha Helena, de 5 meses, fruto de um curto romance com Neymar Jr, precisou de cuidados médicos nesta quarta-feira (11). A modelo não detalhou o estado de saúde da menina, mas compartilhou um registro da herdeira sentada em seu colo e com um acesso no dedo do pé esquerdo.

fotogaleria "O lado mais difícil da maternidade, pra mim. Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos pra aguentar os desafios e ser porto seguro para eles. Fiquei mais quietinha por estes dias. Tutu já está melhor, graças a DEUS", desabafou.

Helena é a terceira filha de Neymar Jr, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do envolvimento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi.