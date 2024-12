Belo e Giovanna Jacobina, irmã de Gracyane Barbosa - reprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 19:04

Rio - Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, compartilhou em suas redes sociais um momento especial ao lado de Belo durante o cruzeiro "Belo em Alto-Mar". O evento, que ocorre entre os dias 9 e 12 de dezembro, reuniu os maiores nomes do pagode e contou com a presença de Belo como principal atração.



Em um clique ao lado do cantor, Jacobina fez questão de se declarar: “Parabéns, paizinho! O navio tá lindo, te amo”. O cruzeiro não só celebra a carreira de Belo, mas também proporciona um ambiente onde os fãs podem interagir com seus ídolos e artistas.



Apesar da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa em abril deste ano, o relacionamento entre o cantor e a família da ex-mulher parece ser amigável. Durante o cruzeiro, Giovanna foi vista aproveitando ao lado de Isadora Alkimin Vieira, filha caçula de Belo. Isso reflete uma tentativa de manter laços familiares apesar do fim do casamento de 16 anos.



Fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa

O término entre Belo e Gracyanne envolveu questões delicadas, como a transferência de uma mansão comprada em conjunto para outra pessoa. Gracyanne, que participou recentemente do podcast Podshape, falou sobre a dificuldade em lidar com as mentiras e a quebra de confiança, afirmando que o ato de Belo em transferir a casa foi o ponto final para o término. “A gota d’água foi que eu sempre trabalhei para ter uma casa própria... Não importa se é grande ou pequeno, mas seria meu”, desabafou a influenciadora fitness.