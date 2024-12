Influenciadora digital foi a convidada do - Reprodução/Youtube

Influenciadora digital foi a convidada do

Publicado 11/12/2024 23:05

Rio - Pequena Lo, de 28 anos, esteve no "PodSempre" para uma conversa sobre saúde mental e recordou o período que enfrentou a síndrome de burnout. A influenciadora digital comentou um momento em que passou mal no salão de beleza, mesmo estando com bons resultados em seus exames.

fotogaleria "Eu vi que era minha saúde mental falando que meu corpo não ia mais dar conta. A gente fica muito sobrecarregado, tem essa pressão de ter que postar todo dia. Tenho que manter isso, mas tem dia que eu não consigo gravar e fico me cobrando, até que meu corpo respondeu com burnout, crise de ansiedade, de pânico e síndrome do impostor. Eu consegui ver que não estava bem. É algo que não consigo explicar. Eu senti que entrei em um buraco. Fiquei muito angustiada, chorava do nada", relatou.

"O problema é que nunca achamos que vai acontecer com a gente. Além disso, tem o fator da negação, de achar que é cansaço. Hoje em dia eu entendo meu limite, até onde eu posso ir. E quando vejo que não estou bem novamente, tiro uns dias para me cuidar", disse.

"A gente acha que vai conseguir enfrentar sozinho, até o corpo falar que não é bem assim. Isso é ignorância e egoísmo. Sempre tem uma pessoa que vai entender seu lado e vai te ajudar. O mundo estaria melhor se todas as pessoas fizessem terapia, mas sabemos que nem toda terapia é acessível e ainda há muito preconceito. Por isso, buscar ajuda e ter uma rede de apoio é essencial. Não precisa ser grande, basta um amigo ou parente que você confia", concluiu.