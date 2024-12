Viih Tube - reprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 20:36

Rio - Viih Tube compartilhou nas redes sociais que emagreceu mais de 10 quilos desde que o filho, Ravi, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. A influenciadora digital explicou que tem enfrentado dificuldades para se alimentar devido à preocupação constante com o estado de saúde do recém-nascido.



"A gente faz plantão assim: eu fico na parte do dia com o Ravi no hospital, e Eliezer fica na parte da noite e da madrugada. Então, toda vez que eu chego em casa estão os rastros dele, né? E também aqui no hospital estão os rastros da noite. É sempre um saco de lanche ou um saco de japonês ou um saco de pastel… Eu sou o contrário! Não consigo pôr nada na boca quando estou nervosa. Não estou comendo! Emagreci dez quilos já, para vocês terem uma noção”, desabafou.O quadro clínico de Ravi permanece sem um diagnóstico definitivo. Os médicos identificaram que ele sofre de uma inflamação rara e grave, que desencadeou complicações como hemorragia interna, o primeiro sintoma apresentado pelo recém-nascido.A mãe de Viih Tube, Viviane Tube, também relatou um momento delicado. Dona Isaura, avó da influenciadora, sofreu um AVC no último sábado (30) e precisou ser internada em Sorocaba, no interior de São Paulo. Viviane, que estava acompanhando Viih e Ravi no hospital, viajou com urgência para ficar ao lado da mãe de 90 anos.Apesar das dificuldades, Viviane mostrou gratidão. "Pedi muito a Deus que ela não fosse ao hospital quando Ravi fosse nascer”, declarou. Ela também mencionou os desafios de lidar com as recorrentes internações de dona Isaura nos últimos meses.