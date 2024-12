Vera Viel - reprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 15:22

Rio - Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, compartilhou nas redes sociais um momento emocionante de sua jornada de recuperação. Ela completou dois meses desde a cirurgia para a retirada de um sarcoma sinovial, tumor raro localizado na coxa esquerda, e celebrou os avanços no tratamento.



“Hoje completa 2 meses da minha cirurgia para retirada do sarcoma, e estou fazendo a 23ª sessão de radioterapia. O tempo vai passando rápido demais e eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre”, revelou Vera, emocionada.A publicação gerou uma onda de mensagens de carinho e apoio de seus seguidores, que acompanham de perto sua recuperação. Dois dias antes, em 9 de dezembro, Rodrigo Faro também emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo da esposa correndo pela primeira vez após a cirurgia.“A Vera vai fazer um desafio pela primeira vez, ó, ela vai correr. Lá vai ela. Vamos, vamos, vamos!”, disse Faro, incentivando Vera no registro. Ele reforçou o orgulho e a admiração na legenda: “Você operou há dois meses… a Vera é uma loucura. Vera hoje começou a correr… pra Deus nada é impossível!!! Estarei sempre ao seu lado te apoiando e te dando todo suporte pra sua recuperação total!!! Você é uma fortaleza!!”Diagnosticada com sarcoma sinovial, Vera Viel continua realizando sessões de radioterapia como parte do tratamento. A força demonstrada pela modelo e o apoio de sua família têm sido marcantes durante esse período desafiador.