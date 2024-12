Lucy Ramos - Reprodução Instagram

Lucy RamosReprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 13:42 | Atualizado 11/12/2024 13:43

Rio - Lucy Ramos, de 42 anos, anunciou, nesta terça-feira (10), que sua primeira filha se chamará Kyara, fruto do casamento com o ator Thiago Luciano. A atriz publicou um vídeo, no Instagram, brincando com as sugestões de nomes que recebeu, mas decidiu escolher o que a avó da bebê recomendou.

"Dava para montar uma lista telefônica só com as sugestões que recebi. Sei que todos têm boas intenções de participar desse momento. Grata por todas as sugestões! A vovó trouxe o nome Kyara e caiu como uma luva para que estávamos imaginando: um nome com significado forte", declarou.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Vovó sempre sabia!! Amei Kyara. Lindeza, que venha com muita saúde", disse um. "Kyara vai ser linda, perfeita, maravilhosa igual a mãe", afirmou outro. "Adorei o nome dessa princesa", comentou mais um fã.