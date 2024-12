Brunna Gonçalves - reprodução Instagram

Brunna Gonçalvesreprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 14:44 | Atualizado 11/12/2024 14:46

Rio - A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves, que espera seu primeiro filho com Ludmilla, compartilhou nesta quarta-feira (11) os desafios enfrentados para engravidar. Segundo ela, os médicos a orientaram a aumentar seu percentual de gordura corporal, que estava abaixo do aceitável.



"Desde quando eu engravidei até agora, eu ganhei uns 5 kg. Eu estava muito seca, minha gordura estava abaixo do normal porque eu queria, eu gostava de ficar bem sequinha", explicou Brunna.