Grupo Clareou planeja celebrações para 15 anos de carreira em 2025divulgação

Publicado 11/12/2024 14:23 | Atualizado 11/12/2024 14:50

Rio- Fundado no Rio de Janeiro em 2010, o Grupo Clareou construiu uma sólida carreira no cenário do pagode nacional. Com Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo, o grupo conquistou o público com sucessos como “Marra de Durão”, “Só Penso no Lar” e “Sem Ela Não Dá”. Suas letras, que abordam amor e cotidiano, conectam gerações e mantêm o Clareou relevante na música brasileira.