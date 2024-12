Gloria Pires prestigia lançamento do livro de Narjara Turetta

Rio - Gloria Pires, de 61 anos, prestigiou o lançamento da biografia da amiga, Narjara Turetta, de 58 anos, em uma livraria na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (10). O livro "A Reinvenção - Altos e baixos da minha vida", narra a jornada da atriz e dubladora, conhecida por seus papéis em novelas desde os anos 1970.

Aos 10 anos, a artista protagonizou a novela "Papai Coração (1976)", da extinta TV Tupi. Já na TV Globo, ela integrou o elenco do seriado "Malu Mulher (1979)", e de alguns folhetins, como "Baila Comigo (1981)" e "Selva de Pedra (1986)". Narjara e Gloria já trabalharam juntas em "O Direito de Amar (1987)" e "O Outro Lado do Paraíso (2017)", também da emissora da Família Marinho.



Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em "A Grande Família (2001 - 2014), e a ex-modelo Solange Gomes também marcaram presença no lançamento. Nos stories do Instagram, ela comemorou quando chegou sua vez de receber o autógrafo da atriz. "Gente, depois de duas horas na fila, finalmente. Tem noção? Eu estou há duas horas na fila. Meu pé está doendo", brincou Solange. "Mas também, olha o sapato que a 'Cinderella' vem", disse Narjara, aos risos.



