Angélica se reúne com angelicats e amigas em confraternizaçãoReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2024 10:12

Rio - Angélica, 51 anos, se reencontrou com algumas angelicats - suas ex-assistentes de palco quando apresentava o programa infantil "Clube da Criança", exibido nos anos 90 na extinta TV Manchete. O grupo se reuniu para uma confraternização de fim de ano em clima natalino.

Estavam presentes: Juliana Silveira, Mariana Nogueira, Marcella Bordallo e Renata Moretzsohn. O grupo de amigas também é formado por Deborah Montenegro, Si Drummond e Stella Mouzinho.

"Qual o Natal que você sai com um bacalhau de presente? Só na casa da @mariananogueira. Mais um ano juntas e nossa escala do amor só aumenta! Natal do CV", escreveu Juliana na legenda da publicação no Instagram na terça-feira (10).

"Admiro tanto essa amizade de vocês! Deus abençoe essa união", comentou uma seguidora.