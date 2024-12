Gilberto Gil e Flora Gil - Eny Miranda/Divulgação

Publicado 11/12/2024 10:53 | Atualizado 11/12/2024 11:29

Rio - Gilberto Gil, 82 anos, foi homenageado com o título de doutor honoris causa concedido pela UFRJ em cerimônia que aconteceu no Salão Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ, no Centro, na noite de terça-feira (10).

Personalidades de diferentes áreas fizeram questão de prestigiar o músico, que foi ao evento acompanhado da mulher, Flora Gil. A mesa foi composta por autoridades ligadas à universidade como o reitor, Roberto Medronho, o diretor da Escola de Música, Ronal Silveira, e o decano do Centro de Letras e Artes, Afrânio Gonçalves Barbosa.



A decisão de homenagear Gil aconteceu em fevereiro deste ano e partiu da Congregação da Escola de Música e do Conselho de Letras e Artes daquela universidade, uma das mais antigas do país.

O título de doutor honoris causa é uma honraria concedida por universidades a personalidades que se destacaram em alguma área de atuação, como a cultura, a educação, as ciências, as artes ou as letras.